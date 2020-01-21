Порошенко прийде в Держбюро розслідувань 24 січня, - адвокат

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань у вівторок, 21 січня, у зв'язку з тим, що на цю дату йому не було вручено офіційну повістку, але він прийде свідчити в бюро у п'ятницю, 24 січня. Про це в коментарі "Українській правді" повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

"Зверніть увагу, що на сайті ГБР є порядку тільки на 24 січня. Повідомлення є 21 січня. Але повістка - документ - є тільки на 24-е. Сьогодні Порошенко не прийшов, тому що не було дзвінка. Але вчора він сам прийшов, щоб отримати порядку, і щоб усе було за законом. Отримав повістку на 24 січня і прийде свідчити 24 січня", - зазначив Головань.

Крім того, адвокат нагадав, що повістка про виклик на допит може спрямовуватися не менше, ніж за 3 дні до допиту. Тому 20 січня Порошенко ніяк не могли вручити виклик на 21 січня.

Нагадаємо, у понеділок, 20 січня, Петро Порошенко, скасувавши візит до Давосу на економічний форум, особисто відвідав Державне бюро розслідувань, щоб отримати повістки про виклик свідка. За словами адвоката, повістки вручав начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ГБР Олег Корецький.

Як писало раніше РБК-Україна, Державне бюро розслідувань оголосило про примусовий привід п'ятого президента України Петра Порошенка на допит.

На початку грудня Держбюро початок розслідування про можливу державній зраді Порошенко під час підписання Мінських угод.