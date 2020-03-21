Порошенко предложил меры для спасения экономики из-за карантина

Украинская экономика, которая находится в глубоком кризисе, немедленно требует от власти конкретных шагов, в частности, возобновление сотрудничества с МВФ, государственную поддержку отраслей, которые создают наибольшее количество рабочих мест и отказ от налоговых "новаций". Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Хотел бы поговорить об экономике. Еще до коронавируса ее поразила бацилла дилетантизма и некомпетентности. За неполный год слуги профукали все, что народ выстрадал и заработал за пять лет, - потом и кровью преодолевая экономические последствия российской агрессии. Еще до коронавируса ушла в глубокое пике промышленность. Еще до коронавирус после 49 месяцев непрерывного роста покатился вниз ВВП. Еще до коронавируса посыпался бюджет. Еще до коронавируса не смогли вовремя провести индексацию пенсий украинским пенсионерам. А теперь на все эти внутренние "достижения" новых лиц накладывается влияние мировой рецессии", - заявил Порошенко.

По его мнению, прежде всего Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ.

"Возобновление сотрудничества с МВФ откроет путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза, кредита от Всемирного банка – нашего ключевого партнера. По предварительной информации, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, другие международные финансовые институты готовы к выделению дополнительных средств для Украины. Да и программу с МВФ можно увеличить еще на 1,5-2 миллиарда долларов, которые как воздух нужны Украине", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко убежден, для поддержания финансовой стабильности важно сохранить независимость Нацбанка. Курсовая политика должна быть прогнозируемой и сбалансированной.

"Правительство должно стимулировать экспорт и рабочие места на предприятиях, которые его производят. Но еще до коронавирус и впервые с 2015 года, к сожалению, возобновились задержки с возмещением НДС предприятиям. Они вымывают оборотные средства предприятий, что только усугубляет падение экономики. Эту практику следует подавить в зародыше", - убежден Порошенко.

Он также считает, что для стимулирования внутреннего производства и сохранение рабочих мест надо сохранить инфраструктурные проекты, такие как дорожное строительство или обновление подвижного состава отечественными вагонами.

Порошенко также призвал защитить бизнес от пагубных налоговых новаций, таких, которые были приняты монобольшинством в прошлом году. "Вместо этого предлагаем вернуться к идее налога на выведенный капитал, который должен стать мощным стимулом для инвестиций в производство и создание новых рабочих мест", - напомнил Порошенко.

Также Порошенко предостерег Владимира Зеленского от введения в Украине чрезвычайного положения, который вряд ли остановит распространение коронавирус, но окончательно уничтожит экономику и бизнес.

"Чрезвычайное положение - это комендантский час, цензура, продовольственные карточки - вряд ли уже остановит вирус. А вот экономику - положит окончательно, доведет до состояния клинической смерти. И у нас в конце концов не хватит ресурсов на борьбу с корона- и другими вирусами, на зарплаты, пенсии и тому подобное. А власти у этого президента и так предостаточно - гораздо больше, чем у любого из предшественников", - резюмировал Петр Порошенко.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в мире коронавирусом COVID-19 заболели 275 434 человек. Соответствующие данные опубликованы Центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Сообщалось, что в мире разрабатывают около 20 вакцин против коронавирус. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения'я (ВОЗ), в настоящее время начинаются клинические испытания вакцин.