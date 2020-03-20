Порошенко: Украине жизненно важно возобновить сотрудничество с МВФ

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко призывает власть определиться относительно сотрудничества Украины с МВФ

Президент Владимир Зеленский должен определиться - страна будет продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) или идти путем возврата Приватбанка ее бывшим владельцам. Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что еще до коронавируса началось падение промпроизводства, впервые после 49 месяцев непрерывного роста снизился ВВП, несколько месяцев подряд не выполняется доходная часть бюджета.

"Еще до коронавируса не смогли вовремя провести индексацию пенсий украинским пенсионерам. А теперь на все эти внутренние "достижения" новых лиц накладывается влияние мировой рецессии", - сказал Порошенко.

По его мнению, нужны немедленные решительные антикризисные стратегические решения. И прежде всего - продолжение сотрудничества с МВФ.

"Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ. Эта финансово-кислородная подушка даст запас прочности. Фонд не выдвигает сейчас никаких обременительных условий для украинцев. Главное требование Фонда касается только двух людей: лично президента и его давнего бизнес-партнера и покровителя", - добавил Порошенко, отметив, что транш мог быть получен еще осенью прошлого года.

Порошенко напомнил, что возобновление сотрудничества с МВФ откроет путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза, средств от Мирового банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институций. Он подчеркнул, что для поддержания финансовой стабильности важно сохранить независимость НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду. В частности, Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавирус.

По словам председателя Национального банка Украины Якова Смолия, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программам поддержки.