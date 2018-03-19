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Интервью

Порошенко предложил Кувейту принять участие в приватизации в Украине

НовостиПолитика    19.03.2018 - 09:54
Фото: Петр Порошенко в Кувейте (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко в Кувейте (president.gov.ua)

Порошенко провел встречу с руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Кувейт предложил местным инвесторам принять участие в приватизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Сообщается, что Порошенко провел встречу с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития.

"Были обсуждены пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении. Президент Украины проинформировал об изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов. Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Кувейт поддерживает инициативу по миротворцам для Донбасса.

"Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях. Кувейт сейчас является членом Совета безопасности ООН совместно со Швецией", - добавил Порошенко.

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Теги: Порошенко Петр, приватизация, Кувейт
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