Кувейт поддерживает инициативу по миротворцам для Донбасса, - Порошенко

Кувейт поддерживает инициативу Украины относительно миссии миротворцев для восстановления мира на Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, Кувейт мощно поддерживает Украину в международных организациях.

"Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях. Кувейт сейчас является членом Совета безопасности ООН совместно со Швецией", - отметил президент.

Он рассказал, что сегодня, 18 марта 2018 года, в ходе его визита в Кувейт состоялась встреча и со спикером парламента Швеции.

"И два члена Совета безопасности ООН четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента относительно принятия решений и предоставления мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия на Донбассе, а также первого пакета безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают "выборы" президента России в оккупированном Крыму.