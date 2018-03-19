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Порошенко запропонував Кувейту взяти участь у приватизації в Україні

НовиниПолітика    19.03.2018 - 09:54
Фото: Петро Порошенко в Кувейті (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко в Кувейті (president.gov.ua)

Порошенко провів зустріч з керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку

Президент України Петро Порошенко у ході візиту до Кувейту запропонував місцевим інвесторам взяти участь у приватизації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського президента.

Повідомляється, що Порошенко провів зустріч з керуючим директором Кувейтської інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастаки та керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку.

"Було обговорено шляхи активізації фінансового та інвестиційного співробітництва між Україною та Кувейтом, а також подальші спільні практичні кроки в цьому напрямку. Президент України поінформував про зміни в українському законодавстві для полегшення діяльності іноземних інвесторів. Глава держави запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну та закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Кувейт підтримує ініціативу щодо миротворців для Донбасу.

"Ми відчуваємо дуже сильну і потужну підтримку Кувейту в міжнародних організаціях. Кувейт зараз є членом Ради безпеки ООН спільно зі Швецією", - додав Порошенко.

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Теги: Порошенко Петро, приватизация, Кувейт
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