Порошенко запропонував Кувейту взяти участь у приватизації в Україні

Президент України Петро Порошенко у ході візиту до Кувейту запропонував місцевим інвесторам взяти участь у приватизації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського президента.

Повідомляється, що Порошенко провів зустріч з керуючим директором Кувейтської інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастаки та керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку.

"Було обговорено шляхи активізації фінансового та інвестиційного співробітництва між Україною та Кувейтом, а також подальші спільні практичні кроки в цьому напрямку. Президент України поінформував про зміни в українському законодавстві для полегшення діяльності іноземних інвесторів. Глава держави запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну та закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Кувейт підтримує ініціативу щодо миротворців для Донбасу.

"Ми відчуваємо дуже сильну і потужну підтримку Кувейту в міжнародних організаціях. Кувейт зараз є членом Ради безпеки ООН спільно зі Швецією", - додав Порошенко.