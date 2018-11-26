Порошенко пропонує ввести воєнний стан в Україні з 28 листопада

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Рада сьогодні має розглянути питання введення воєнного стану

Президент України Петро Порошенко пропонує ввести воєнний стан в Україні з 09:00 28 листопада 2018 року. Про це він заявив сьогодні у ході виступу щодо введення воєнного стану.

За словами глави держави, наразі не планується проведення повної чи часткової мобілізації.

"Сьогодні в парламенті буде розглядатися питання надзвичайної ваги. Згідно з рішенням РНБО, як президент я виконав свій обов'язок і запровадив своїм указом воєнний стан на всій території України з 9 ранку 28 листопада", - заявив він.

Порошенко також додав, що із всіх опцій, які надає закон про правовий режим воєнного стану до його указу увійшли лише ті, які стосуються військових заходів, які у разі вторгнення дозволять Україні швидше мобілізувати всі ресурси.

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі, зокрема, були захоплені три українських кораблі. Через дії РФ вчора Порошенко скликав засідання військового кабінету. Також вчора відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому було рекомендовано ввести воєнний стан в Україні. Порошенко підтримав рішення РНБО, згідно з документом, воєнний стан пропонувалося ввести з 14:00 26 листопада терміном на 60 днів.