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Порошенко потратил на агитацию вдвое больше Зеленского


Порошенко на второй тур потратил почти 100 млн гривен

Действующий президент Петр Порошенко на второй тур выборов 2019 потратил вдвое больше своего оппонента Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции.

Сообщается, что НАПК утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов избирательных фондов Порошенко и Зеленского. По результатам анализа, нарушений не выявлено.

Также сообщается, что в период с 7 по 13 апреля избирательный фонд Порошенко составил 99,9 млн гривен за счет собственных средств. На агитацию потрачено почти 97 млн ​​гривен. Фонд его оппонента составил 44,6 млн гривен, а на агитацию Зеленский потратил более 50 млн гривен (были использованы средства, которые поступили с накопительного счета на текущий).

"Финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналов.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для охраны порядка на дебатах привлекут до 10 тысяч человек. 

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