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Дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналов

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 10:59
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналов
Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

Дебаты Порошенко и Зеленского будут транслировать с открытым сигналом

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля покажут более 20 зарубежных каналов. Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава правления "Суспільного" Зураб Аласания.

По его словам, президентские дебаты на телеканале и на НСК будут иметь открытый сигнал, который смогут принять все каналы.

"Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы - и со стадиона, и с "Суспільного". Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - добавил Аласания.

Напомним, ранее сообщалось, что возле НСК "Олимпийский" усилили меры безопасности. Отметим, пускать людей на дебаты начнут после 16:00, будут установлены специальные фильтрационные пункты. Правоохранители готовятся к присутствию 60 тысяч зрителей на стадионе.

Ранее также стало известно, что Зеленский не будет принимать участие в теледебатах на "Суспільном". До этого Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе дебатов на телеканале с 20:00 на 21:00. 

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