Порошенко витратив на агітацію вдвічі більше Зеленського

Чинний президент Петро Порошенко на другий тур виборів 2019 витратив вдвічі більше свого опонента Володимира Зеленського. Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з запобіганню корупції.

Повідомляється, що НАЗК затвердило аналіз проміжних фінансових звітів виборчих фондів Порошенка і Зеленського. За результатами аналізу, порушень не виявлено.

Також повідомляється, що в період з 7 по 13 квітня виборчий фонд Порошенка склав 99,9 млн гривень за рахунок власних коштів. На агітацію витрачено майже 97 млн гривень. Фонд його опонента склав 44,6 млн гривень, а на агітацію Зеленський витратив понад 50 млн гривень (були використані кошти, які надійшли з накопичувального рахунку на поточний).

"Фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання та повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, у тому числі про наявність податкового боргу у суб'єкта, який здійснює внесок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дебати Порошенка і Зеленського покажуть понад 20 зарубіжних каналів.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що для охорони порядку на дебатах залучать до 10 тисяч осіб.