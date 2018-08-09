Порошенко поручил подготовить для ООН очередную резолюцию по Крыму

Порошенко считает, что декларация остановит спекуляции вокруг статуса Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить на следующую сессию Генассамблеи ООН новую резолюцию по оккупированному Крыму. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Порошенко отметил, что Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, а также за права и свободы крымскотатарского народа. Свое сообщение в соцсети он посвятил Международному дню коренных народов.

"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддерживала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым - это Украина"", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в июле США приняли декларацию с осуждением аннексии Крыма. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон никогда не признает российскую оккупацию Крыма и будет настаивать на территориальной целостности Украины.

После этого Министерство иностранных дел Польши обнародовало свою декларацию о непризнании аннексии Крыма. В документе Варшава также выступила в поддержку позиции США.