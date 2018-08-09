Порошенко доручив підготувати для ООН чергову резолюцію по Криму

Порошенко вважає, що декларація зупинить спекуляції навколо статусу Криму

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати на наступну сесію Генасамблеї ООН нову резолюцію по окупованому Криму. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Порошенко зазначив, що Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму, а також за права і свободи кримськотатарського народу. Своє повідомлення в соцмережі він присвятив Міжнародному дню корінних народів.

"Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію по Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму. Генасамблея вже неодноразово підтримувала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар, тому позиція цивілізованого світу залишається незмінною: "Крим - це Україна", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні США прийняли декларацію з засудженням анексії Криму. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон ніколи не визнає російську окупацію Криму і буде наполягати на територіальній цілісності України.

Після цього Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило свою декларацію про невизнання анексії Криму. У документі Варшава також виступила на підтримку позиції США.