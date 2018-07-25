США никогда не признают аннексию Крыма Россией, - Помпео

В США будут настаивать на территориальной целостности Украины, заявил Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. Об этом говорится в официальном заявлении Госсекретаря, передает The New York Times.

В заявлении говорится, что США "никогда не признают аннексию Крыма Россией, а также будут настаивать на территориальной целостности Украины.

Помпео заявил, США отказываются признавать суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное права. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.

Отметим, что заявление Помпео появилось незадолго до выступления госсекретаря в комитете Сената США по международным делам.

Напомним, ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что позиции Соединенных Штатов и Российской Федерации в отношении Крыма и Донбасса существенно различаются.