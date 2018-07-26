МИД Польши обнародовал декларацию о непризнании аннексии Крыма

Польша призвала РФ прекратить оккупацию Крыма

Министерство иностранных дел (МИД) Польши обнародовало декларацию о непризнании аннексии Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В декларации утверждается, что в 2014 году нелегальной аннексией Крыма и города Севастополя "Россия подорвала основной принцип международного права, который разделяют все государства: ни одна страна не может изменить границы другой силой".

В ведомстве напомнили, что в 1994 году в Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности Российская Федерация обязалась уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины.

"Мы призываем Россию уважать международное право, содержащее принципы, которых, по утверждению РФ, она придерживается, и прекратить оккупацию Крыма и города Севастополя. Мы призываем государства-члены ООН уважать принцип международного права неприятия незаконного поведения и действовать в соответствии с Резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в декларации.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что ситуация с правами человека на оккупированном полуострове продолжает ухудшаться.

Скриншот (twitter.com/PolandMFA)

Напомним, во время визита в Вашингтон глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша полностью поддерживает декларацию США по непризнанию аннексии Российской Федерацией Крыма.