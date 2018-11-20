Порошенко поручил новоназначенному главе Черкасской ОГА решить проблему Смелы

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Президент отметил, что заслуг местной власти Смелы в возобновлении отопительного сезона нет

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение новоназначенному председателю Черкасской облгосадминистрации Александру Вельбивцу в первую очередь решить проблему в Смеле. Об этом он сказал во время визита в Черкасскую область во вторник, 20 ноября, передает РБК-Украина.

В частности, во время обсуждения проблемы с нынешним отопительным периодом в Смеле он заявил, что нынешняя ситуация далека от решения. Во время представления нового руководителя Черкасской ОГА Александра Вельбивца президент обратился к нему с просьбой поехать в Смелу для начала урегулирования ситуации.

"Я бы рекомендовал вам на некоторое время перенести в Смелу свою приемную...Поручаю председателю Черкасской ОГА проследить также, чтобы за тот период, когда люди сидели без отопления, им не начислялась плата. Люди не должны и не будут платить за услуги, которые им не предоставлялись", - сказал Порошенко.

Он также дал поручение Вельбивцу докладывать ежедневно о ситуации в Смеле, пока проблема не будет решена.

"Демагоги и популисты сеют слухи, будто смиляне должны платить какую-то повышенную цену за газ. Это - ложь. Тариф является и будет оставаться таким же, как везде в Украине. Этот вопрос находится на моем личном контроле", - резюмировал президент.

Напомним, 19 ноября 2018 жители Смелы перекрыли дороги, требуя от НАК "Нафтогаз" подписать договор на получение газа по справедливым тарифам. Вроде жителей Смелы пытались обязать выплатить долги энергетических предприятий, через которые в городе был сорван отопительный сезон.