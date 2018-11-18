У ДСНС повідомили, що в Смілі всі будинки отримують опалення

Фото: співробітники інспектують подачу тепла в Смілі (http://www.dsns.gov.ua)

Рятувальники ходять по домівках, щоб контролювати подачу тепла

В місті Сміла Черкаської області всі житлові будинки та об'єкти інфраструктури уже підключили до опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДСНС.

Як повідомляється, рятувальники здійснюють моніторинг разом з працівниками теплокомуненерго та житлово-комунального господарства міста.

"Розроблена спеціальна система, яка дозволяє щогодини здійснювати передачу і обробку єдиної інформації про стан температурного режиму в кожному з під'їздів житлового сектору", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Сміла Черкаської області до газу були підключені всі 19 котелень. ПАТ "Черкасигаз" розпочав подачу газу на всі котельні міста Сміла на Черкащині.

Міністр Геннадій Зубко підкреслив безвідповідальність і злочинну бездіяльність місцевої влади. Він зазначив, що міський голова та депутатський корпус у процесі відновлення теплопостачання участі не брали.