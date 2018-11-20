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Порошенко доручив новопризначеному голові Черкаської ОДА вирішити проблему Сміли

Новини » Політика    20.11.2018 - 13:44
Порошенко доручив новопризначеному голові Черкаської ОДА вирішити проблему Сміли
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Президент зазначив, що заслуг місцевої влади Сміли у відновленні опалювального сезону немає

Президент України Петро Порошенко дав доручення новопризначеному голові Черкаської Облдержадміністрації Олександру Вельбівцю в першу чергу вирішити проблему у Смілі. Про це він сказав під час візиту до Черкаської області у вівторок, 20 листопада, передає РБК-Україна.

Зокрема, під час обговорення проблеми із цьогорічним опалювальним періодом у Смілі він заявив, що нинішня ситуація далека від вирішення. Під час представлення нового керівника Черкаської ОДА Олександра Вельбівця президент звернувся до нього з проханням поїхати  до Сміли для початку врегулювання ситуації.

"Я би рекомендував вам на деякий час перенести до Сміли свою приймальню...Доручаю голові Черкаської ОДА прослідкувати також, щоб за той період, коли люди сиділи без опалення, їм не нараховувалася плата. Люди не повинні і не будуть платити за послуги, які їм не надавалися", - сказав Порошенко.

Порошенко доручив новопризначеному голові Черкаської ОДА вирішити проблему Сміли

Він також дав доручення Вельбівцю доповідати щоденно про ситуацію в Смілі, поки проблема не буде вирішена.

"Демагоги та популісти сіють чутки, ніби-то сміляни мають платити якусь підвищену ціну за газ. Це - брехня. Тариф є і залишатиметься таким самим, як будь-де в Україні. Це питання перебуває на моєму особистому контролі", - резюмував президент.

Нагадаємо, 19 листопада 2018 жителі Сміли перекрили дороги, вимагаючи від НАК "Нафтогаз" підписати договір на отримання газу за справедливими тарифами. Начебто мешканців Сміли намагались зобов'язати виплатити борги енергетичних підприємств, через які у місті було зірвано опалювальний сезон.

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