Порошенко представил нового главу Черкасской ОГА

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач,РБК-Украина)

Порошенко представил Александра Вельбовца

Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Черкасской облгосадминистрации Александра Вельбовца. Об этом он сообщил в ходе встречи с активом Черкасской области.

По словам Порошенко, до этого Вельбивец три года занимал должность главы Черкасского облсовета.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Юрия Ткаченко, у нас с ним был серьезный разговор, когда он еще поступал на работу председателя ОГА, я еще не был президентом. Я хотел бы поблагодарить за то, что он сделал в Черкассах и для Черкасс. Я хотел бы представить Александра Ивановича, но он в представлении не нуждается. Он человек черкасскиц. У него есть поддержка президента, общественности и выбор президента - правильный", - сказал он.

Так, Порошенко, комментируя ситуацию, которая сложилась с отоплением в Смеле, поручил новому главе ОГА урегулировать ситуацию.

"Обижать людей я не дам, поэтому у меня будет просьба уже к Александру Ивановичу - поездка в Смелу и начать урегулирование ситуации. На пару дней перенесите свою приемную в Смелу", - отметил он.

Зустріч з активом Черкаської області Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 20 листопад 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 ноября горсовет Смелы заявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Уже 13 ноября по факту отсутствия тепла в Смеле было открыто уголовное производство.

Также сообщалось, что 15 ноября Порошенко призвал в кратчайшие сроки подключить жителей Смелы к отоплению. Порошенко подчеркнул, что отопление в городах - это прямая ответственность городских глав, а подготовка к зиме - это ответственность местной власти. На данный момент отопительный сезон в Смеле восстановлен.