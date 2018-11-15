Гройсман зібрав комісію з надзвичайних ситуацій через відсутність тепла у Смілі

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман втрутився у ситуацію з теплопостачанням у Смілі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення віце-прем’єр-міністру Геннадію Зубку провести комісію з надзвичайних ситуацій щодо теплопостачання у місті Сміла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Гройсмана в Twitter.

Як зазначив Гройсман, місцева влада Сміли не здатна забезпечити людей теплом.

"Містяни не мають мерзнути через недолугість місцевої влади", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Смілі, де ще не підключено опалення, міська влада протягом року регулярно виділяла премії працівникам мерії, і на сьогодні загальна сума цих преміювань становить понад 10 млн гривень.

Під час засідання уряду 14 листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опалення.