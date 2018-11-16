Порошенко получил личное послание от премьера Японии Абэ

Фото: Петр Порошенко и Синдзо Абэ (president.gov.ua)

Синдзо Абэ, в частности, выразил готовность Японии к дальнейшему сотрудничеству

Президент Украины Петр Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором высоко оценены усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

Как отмечается, японский лидер выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

"Имея близкие отношения с Украиной, Япония также активно поддерживает ее усилия на пути реформ", - говорится в письме.

Сообщается, что премьер-министр Японии в очередной раз подтвердил неизменную поддержку Японии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, правительство Японии выразило позицию, что не признает проведения боевиками на Донбассе так называемых выборов в "Л/ДНР". В Японии считают, что выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями и украинского законодательства.

Кроме того, ранее Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве и обмене в сфере обороны. Целью этого меморандума является создание условий для продвижения двустороннего сотрудничества и обменов в сфере обороны.