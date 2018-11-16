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Порошенко отримав особисте послання від прем'єра Японії Абе

Новини » Політика    16.11.2018 - 11:03
Порошенко отримав особисте послання від прем'єра Японії Абе
Фото: Петро Порошенко та Сіндзо Абе (president.gov.ua)

Сіндзо Абе, зокрема, висловив готовність Японії до подальшої співпраці

Президент України Петро Порошенко отримав особисте послання від прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, в якому високо оцінено зусилля України у боротьбі із внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України

Як зазначається, японський лідер висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного.

"Маючи близькі відносини з Україною, Японія також активно підтримує її зусилля на шляху реформ", - йдеться у листі.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Японії вкотре підтвердив незмінну підтримку Японії суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, уряд Японії висловив позицію, що не визнає проведення бойовиками на Донбасі так званих виборів в "Л/ДНР". В Японії вважають, що вибори на тимчасово окупованих територіях повинні проводитися відповідно до Мінських домовленостей та українського законодавства.

Крім того, раніше Україна та Японія підписали меморандум щодо співробітництва та обмінів у сфері оборони. Метою цього меморандуму є створення умов для просування двосторонньої співпраці та обмінів у сфері оборони.

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