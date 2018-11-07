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Япония считает "выборы" на Донбассе незаконными

Новости » Политика    07.11.2018 - 15:43
Фото: флаг Японии (stacey shintani flickr.com)
Фото: флаг Японии (stacey shintani flickr.com)

Япония не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами

Правительство Японии не признает объявленные боевиками так называемые выборы в "Л/ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление на странице посольства Японии в Украине в Facebook.

Правительство Японии отмечает, что выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями и украинским законодательством.

"Так называемые выборы, которые запланированы на 11 ноября и объявленные "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими договоренностями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии считает эти выборы незаконными, и таких односторонних действий не следует предпринимать", - говорится в заявлении.

Япония считает &quot;выборы&quot; на Донбассе незаконными

В заявлении также говорится о том, что Япония не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщал, что "выборы" на оккупированном Донбассе возможно запустят введения новых санкций против Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия имеет влияние на "руководство" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР". Он также заявлял, что для РФ "чрезвычайно важно" то, кто будет руководить "республиками".

Отметим, "выборы" на Донбассе запланированы на 11 ноября.

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