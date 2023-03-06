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Порошенко показав, як виглядають DAFи після обстрілів

Фото: Петро Порошенко показав, як виглядають DAFи після обстрілів (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко показав фронтові фотографії вантажівок DAF після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Бійці відправили такі фото - наші DAFи після прильотів. По одному відпрацювала арта, за другим полював танчик, але на щастя боєкомплект не вибухнув ні в одному, ні в іншому. Хлопці живі, цілі. DAF дотягнув, думають як його ремонтувати", - написав Порошенко.

За його словами, такі ситуації з машинами трапляються все частіше. Однак протягом тижня вони з волонтерами відправлять ще 2 вантажівки на заміну, а ці заберуть на ремонт.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.

У суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок цього загинуло дві людини.

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