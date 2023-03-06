Порошенко показал, как выглядят DAF после обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Бойцы отправили такие фото - наши DAFы после прилетов. По одному отработала арта, за другим охотился танчик, но к счастью боекомплект не разразился ни в одном, ни в другом. Ребята живы, цели. DAF дотянул, думают как его ремонтировать", - написал Порошенко.

По его словам, такие ситуации с машинами происходят все чаще. Однако в течение недели они с волонтерами отправят еще 2 грузовика взамен, а эти заберут на ремонт.