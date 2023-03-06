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Порошенко показал, как выглядят DAF после обстрелов

Фото: Петр Порошенко показал, как выглядят DAF после обстрелов (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко показал фронтовые фотографии грузовиков DAF после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Бойцы отправили такие фото - наши DAFы после прилетов. По одному отработала арта, за другим охотился танчик, но к счастью боекомплект не разразился ни в одном, ни в другом. Ребята живы, цели. DAF дотянул, думают как его ремонтировать", - написал Порошенко.

По его словам, такие ситуации с машинами происходят все чаще. Однако в течение недели они с волонтерами отправят еще 2 грузовика взамен, а эти заберут на ремонт.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

В субботу, 4 марта, российские кафиры обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.

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