Порошенко показал, как выглядят DAF после обстрелов

Пятый президент Петр Порошенко показал фронтовые фотографии грузовиков DAF после обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Бойцы отправили такие фото - наши DAFы после прилетов. По одному отработала арта, за другим охотился танчик, но к счастью боекомплект не разразился ни в одном, ни в другом. Ребята живы, цели. DAF дотянул, думают как его ремонтировать", - написал Порошенко.
По его словам, такие ситуации с машинами происходят все чаще. Однако в течение недели они с волонтерами отправят еще 2 грузовика взамен, а эти заберут на ремонт.
Напомним, что российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.
В субботу, 4 марта, российские кафиры обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.
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