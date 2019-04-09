Порошенко подпишет указ о назначении судей ВАКС на этой неделе

Президент Украины Петр Порошенко планирует подписать указ о назначении судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на этой неделе. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Президент считает, что конкурс в Высший антикоррупционный суд Украины был проведен "блестяще", с участием совета международных экспертов, и "признан во всем мире".

"На этой неделе я должен подписать указ. Мы должны запустить Антикоррупционный суд", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что начало работы антикоррупционного суда - это "реализация того, что записано в Конституции относительно членства Украины в ЕС и НАТО", как и шаги по защите активистов, которые "имеют право на протест".

Напомним, посольство США в Украине приветствовало назначение судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Апелляционной палаты в Украине, подчеркнув, что назначение судей является важным этапом в выполнении обещания власти по обеспечению беспристрастного правосудия.

Председатель Общественного совета международных экспертов Энтони Хупер заявил, что Украина стала первым суверенным государством в мире, которое привлекло к процессу отбора судей иностранных экспертов.