Порошенко підпише указ про призначення суддів ВАКС цього тижня

Президент України Петро Порошенко планує підписати указ про призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) цього тижня. Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Президент вважає, що конкурс до Вищого антикорупційного суду України було проведено "блискуче", за участю ради міжнародних експертів, та "визнаний у всьому світі".

"Цього тижня я маю підписати указ. Ми повинні запустити Антикорупційний суд", - заявив Порошенко.

Він також додав, що початок роботи антикорупційного суду - це "реалізація того, що записано в Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО", як і кроки із захисту активістів, які "мають право на протест".

Нагадаємо, посольство США в Україні привітало призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати в Україні, наголосивши, що призначення суддів є важливим етапом у виконанні обіцянки влади щодо забезпечення неупередженого правосуддя.

Голова Громадської ради міжнародних експертів Ентоні Хупер заявив, що Україна стала першою суверенною державою у світі, яка залучила до процесу добору суддів іноземних експертів.