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Украина первой в мире привлекла к подбору судей иностранных экспертов

Новости » Политика    04.04.2019 - 12:16
Украина первой в мире привлекла к подбору судей иностранных экспертов
Фото: Энтони Хупер (pcie.org.ua)

Глава Общественного совета международных экспертов заявил о прозрачности отбора судей ВАКС

Глава Общественного совета международных экспертов сэр Энтони Хупер заявил, что Украина стала первым суверенным государством в мире, которое привлекло к процессу отбора судей иностранных экспертов. Об этом Хупер заявил на тренинге для судей Высшего антикоррупционного суда, сообщает "Укринформ".

Он подчеркнул, что процесс отбора проходил очень прозрачно.

"Украина - первое суверенное государство в мире, которое привлекло иностранцев к процессу отбора судей. Это значительное достижение. И весь процесс происходил очень прозрачно", - подчеркнул глава общественного совета.

Вместе с тем, по его словам, создание ВАКС - это лишь один из многих аспектов, необходимых для победы в борьбе с коррупцией.

"И это ваша ответственность", - сказал Хупер судьям ВАКС.

Напомним, посольство США в Украине поприветствовало назначения судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, судьи ВАКС примут присягу в течение трех недель.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает в текущем году. Конкурс в ВАКС завершился 6 марта.

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