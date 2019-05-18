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Порошенко подписал указ о Дне отца

Новости » Общество    18.05.2019 - 20:22
Порошенко подписал указ о Дне отца
Иллюстративное фото (pixabay.com)

День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении праздника - Дня отца. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Отныне День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

"День отца установлено с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 6 мая Кабинет министров Украины принял решение, необходимое для введения официального Дня отца.

Теперь День отца в этом году будет отмечаться 16 июня. До этого неофициально этот праздник отмечали или в третье воскресенье июня или в третье воскресенье сентября. Традиция отмечать этот день именно в июне происходит из США, где в 1966 году третье воскресенье объявили Днем отца, а президент Ричард Никсон сделал его национальным праздником.

РБК-Украина писало, что 6 мая впервые в Украине отпраздновали День пехоты. Добавим, что 18 мая в Украине будут отмечать День резервиста, а 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины. 

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