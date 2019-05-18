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Порошенко підписав указ про День батька

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 20:22
Порошенко підписав указ про День батька
Ілюстративне фото (pixabay.com)

День батька в Україні буде відзначатися щорічно у третю неділю червня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення свята - Дня батька. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Відтепер День батька в Україні буде відзначатися щорічно у третю неділю червня.

"День батька встановлено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей", - йдеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 6 травня Кабінет міністрів України прийняв рішення, необхідне для офіційного введення Дня батька.

Тепер День батька в цьому році буде відзначатися 16 червня. До цього неофіційно це свято відзначали або в третю неділю червня або в третю неділю вересня. Традиція відзначати цей день саме в червні відбувається з США, де в 1966 році третю неділю оголосили Днем батька, а президент Річард Ніксон зробив його національним святом.

РБК-Україна писало, що 6 травня вперше в Україні відсвяткували День піхоти. Додамо, що 18 травня в Україні відзначатимуть День резервіста, а 18 листопада - День сержанта Збройних сил України.

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