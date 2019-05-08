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В Украине появится официальный День отца

Новости » Общество    08.05.2019 - 13:56
В Украине появится официальный День отца
Иллюстративное фото (pixabay.com)

День отца будут отмечать в третье воскресенье июня

Кабинет министров Украины принял решение, необходимое для введения официального Дня отца. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодня правительство одобрило проект указа президента, согласно которому в третье воскресенье июня каждого года будет отмечаться День отца. Ожидается, что празднование Дня отца будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

Отметим, если указ будет подписан, то День отца в этом году будет отмечаться 16 июня. До этого неофициально этот праздник отмечали или в третье воскресенье июня или в третье воскресенье сентября. Традиция отмечать этот день именно в июне происходит из США, где в 1966 году третье воскресенье объявили Днем отца, а президент Ричард Никсон сделал его национальным праздником.

Фото: проект указа президента

Напомним, 6 мая впервые в Украине отпраздновали День пехоты. Добавим, что 18 мая в Украине будут отмечать День резервиста, а 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины. 

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