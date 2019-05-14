Порошенко переназначил главу Нацкомиссии регулирования связи

Президент Украины Петр Порошенко переназначил председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александра Животовского на новый срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Порошенко от 14 мая, опубликованный на сайте президента.

Указом №220/2019 Порошенко уволил Животовского с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Указом №223/2019 назначил на эту должность.

Кроме того, указом №221/2019 Порошенко восстановил Петра Яцука в должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. А указом №222/2019 уволил его по основаниям, предусмотренным законом Украины "Об очистке власти".

Напомним, Петр Порошенко подписал указ назначении Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Порошенко в субботу, 4 мая, уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Это произошло после того, как Артеменко в письме сообщил, что подал в отставку.

По словам Артеменко, одной из причин увольнения является приглашение на другую работу. Срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019 года.