Порошенко перепризначив главу Нацкомісії регулювання зв'язку

Президент України Петро Порошенко перепризначив главу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександра Животовського на новий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента від 14 травня, опублікований на сайті президента.

Указом №220/2019 Порошенко звільнив Животовського з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Указом №223/2019 призначив на цю посаду.

Крім того, указом №221/2019 Порошенко відновив Петра Яцука на посаді голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. А указом №222/2019 звільнив його з підстав, передбачених законом України "Про очищення влади".

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ призначення Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Порошенко в суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Це сталося після того, як Артеменко в листі повідомив, що подав у відставку.

За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін повноважень Артеменко повинен був закінчитися в липні 2019 року.