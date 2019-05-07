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Порошенко назначил на новую должность экс-главу Нацрады

Новости » Политика    07.05.2019 - 22:08
Порошенко назначил на новую должность экс-главу Нацрады
Фото: Юрий Артеменко (mip.gov.ua)

Соответствующий указ был подписан сегодня

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ назначении Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Об этом говорится на сайте Администрации президента Украины.

Отмечается, что указ был подписан сегодня, 7 мая.

"Согласно части первой статьи 20 Закона Украины "О телекоммуникациях" постановляю: Назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в тексте документа.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в субботу, 4 мая, уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Это произошло после того, как Артеменко в письме сообщил, что подал в отставку.

По словам Артеменко, одной из причин увольнения является приглашение на другую работу. Срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019 года.

После этого Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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