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Порошенко переназначил главу Нацкомиссии регулирования связи

Новости » Политика    14.05.2019 - 12:25
Порошенко переназначил главу Нацкомиссии регулирования связи
Фото: Александр Животовский (kmu.gov.ua)

Президент переназначил председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александра Животовского

Президент Украины Петр Порошенко переназначил председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александра Животовского на новый срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Порошенко от 14 мая, опубликованный на сайте президента.

Указом №220/2019 Порошенко уволил Животовского с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Указом №223/2019 назначил на эту должность.

Кроме того, указом №221/2019 Порошенко восстановил Петра Яцука в должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. А указом №222/2019 уволил его по основаниям, предусмотренным законом Украины "Об очистке власти".

Напомним, Петр Порошенко подписал указ назначении Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. 

Порошенко в субботу, 4 мая, уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Это произошло после того, как Артеменко в письме сообщил, что подал в отставку.

По словам Артеменко, одной из причин увольнения является приглашение на другую работу. Срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019 года.

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