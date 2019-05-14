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Порошенко перепризначив главу Нацкомісії регулювання зв'язку

Новини » Політика    14.05.2019 - 12:25
Порошенко перепризначив главу Нацкомісії регулювання зв'язку
Фото: Олександр Животовський (kmu.gov.ua)

Президент перепризначив главу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександра Животовського

Президент України Петро Порошенко перепризначив главу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександра Животовського на новий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента від 14 травня, опублікований на сайті президента.

Указом №220/2019 Порошенко звільнив Животовського з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Указом №223/2019 призначив на цю посаду.

Крім того, указом №221/2019 Порошенко відновив Петра Яцука на посаді голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. А указом №222/2019 звільнив його з підстав, передбачених законом України "Про очищення влади".

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ призначення Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Порошенко в суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Це сталося після того, як Артеменко в листі повідомив, що подав у відставку.

За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін повноважень Артеменко повинен був закінчитися в липні 2019 року.

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