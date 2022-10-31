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Порошенко передав пікап у батальйон, який вирушає на передову

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Понеділок 31 жовтня 2022 19:36
Порошенко передав пікап у батальйон, який вирушає на передову Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко передав бійцям батальйону, який вирушає на передову, пікап Ford.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"В одній з останніх поїздок на фронт я побачив пікап - побитий, помʼятий та майже повністю спалений. Так виглядав автомобіль Збройних сил України. Ці "травм" машина отримала в бою, але жоден боєць у ній не загинув. Саме тому практично кожен день ми передаємо пікапи на фронт для різних бригад. Сьогодні - це Ford-150, який є одним із тих пікапів, що перевозять великі вантажі. І ця машина не просто буде їхати напролом, але й збереже життя українських воїнів. Бо краще купити ще десятки й сотні пікапів, ніж чути, що у нас знову є загиблі", - написав Порошенко.

Нагадаємо, російська армія обстріляла важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню населені пункти Новоолександрівської громади у Херсонській області. Поранені три людини.

В той же день росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи.

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Петро Порошенко
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