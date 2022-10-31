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Порошенко передал пикап в батальон, отправляющийся на передовую

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Понедельник 31 октября 2022 19:36
Порошенко передал пикап в батальон, отправляющийся на передовую Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал отправляющимся на передовую бойцам батальона пикап Ford.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"В одной из последних поездок на фронт я увидел пикап - избитый, помятый и почти полностью сожженный. Так выглядел автомобиль Вооруженных сил Украины. Эти "травм" машина получила в бою, но ни один боец в ней не погиб. Именно поэтому практически каждый день мы передаем пикапы на фронт для разных бригад. Сегодня - это Ford-150, который является одним из тех пикапов, которые перевозят большие грузы, и эта машина не просто будет ехать напролом, но и сохранит жизнь украинских воинов, потому что лучше купить еще десятки и сотни. пикапов, чем слышно, что у нас снова есть погибшие", - написал Порошенко.

Напомним, российская армия обстреляла тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня населенные пункты Новоалександровской общины в Херсонской области. Ранены три человека.

В тот же день россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажные и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы.

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Петр Порошенко
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