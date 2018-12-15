Порошенко и Парубий до сих пор не прибыли на Собор

Прибытие Порошенко ожидалось в 10:00
На Объединительный собор православных церквей в Киеве до сих пор не прибыли президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, для Порошенко сделали огражденный коридор в Софийский собор. Предполагается, что он должен пройти через толпу сторонников автокефалии, выступить перед участниками Собора и ждать его решения.
Также планируется, что Порошенко представит избранного предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине народу. Сначала прибытие президента было запланировано на 10:00.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел предупредили присутствующих на Софийской площади о провокациях.
"Все подразделения МВД работают в усиленном режиме для вашей безопасности. Не реагируйте на возможные провокации, а в случае непонятных для вас ситуаций обращайтесь к правоохранителям", - говорится в сообщении силовиков.
Отметим, в центре столицы из-за Собора усилили меры безопасности. Кроме того, подходы к Софийской площади перекрыты, вход на нее возможен только через рамки с металлоискателями. Ко всему прочему у присутствующих проверяют документы.