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Порошенко и Парубий до сих пор не прибыли на Собор

Новости » Политика    15.12.2018 - 11:10
Порошенко и Парубий до сих пор не прибыли на Собор
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Прибытие Порошенко ожидалось в 10:00

На Объединительный собор православных церквей в Киеве до сих пор не прибыли президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, для Порошенко сделали огражденный коридор в Софийский собор. Предполагается, что он должен пройти через толпу сторонников автокефалии, выступить перед участниками Собора и ждать его решения.

Также планируется, что Порошенко представит избранного предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине народу. Сначала прибытие президента было запланировано на 10:00.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел предупредили присутствующих на Софийской площади о провокациях.

"Все подразделения МВД работают в усиленном режиме для вашей безопасности. Не реагируйте на возможные провокации, а в случае непонятных для вас ситуаций обращайтесь к правоохранителям", - говорится в сообщении силовиков.

Отметим, в центре столицы из-за Собора усилили меры безопасности. Кроме того, подходы к Софийской площади перекрыты, вход на нее возможен только через рамки с металлоискателями. Ко всему прочему у присутствующих проверяют документы.

 

На Софийской площади собираются сторонники автокефалии
Новости Украины Порошенко ПетрАвтокефалияОбъединительный собор
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