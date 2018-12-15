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Порошенко і Парубій досі не прибули на Собор

Новини » Політика    15.12.2018 - 11:10
Порошенко і Парубій досі не прибули на Собор
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Прибуття Порошенка очікувалося о 10:00

На Об'єднавчий собор православних церков у Києві досі не прибули президент України Петро Порошенко і спікер Верховної ради Андрій Парубій. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, для Порошенка зробили огороджений коридор до Софійського собору. Передбачається, що він має пройти через натовп прихильників автокефалії, виступити перед учасниками Собору і чекати на його рішення.

Також планується, що Порошенко представить обраного предстоятеля автокефальної Православної церкви в Україні народу. Спочатку прибуття президента було заплановано на 10:00.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ попередили присутніх на Софійській площі про провокації.

"Усі підрозділи МВС працюють в посиленому режимі для вашої безпеки. Не реагуйте на можливі провокації, а в разі незрозумілих для вас ситуацій звертайтеся до правоохоронців", - йдеться в повідомленні силовиків.

Відзначимо, в центрі столиці через Собор посилили заходи безпеки. Крім того, підходи до Софійської площі перекриті, вхід на неї можливий тільки через рамки з металошукачами. До всього іншого у присутніх перевіряють документи.
 

На Софійській площі збираються прихильники автокефалії
Новини України Порошенко ПетроАвтокефаліяОб'єднавчий собор
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