Порошенко і Парубій досі не прибули на Собор

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Прибуття Порошенка очікувалося о 10:00

На Об'єднавчий собор православних церков у Києві досі не прибули президент України Петро Порошенко і спікер Верховної ради Андрій Парубій. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, для Порошенка зробили огороджений коридор до Софійського собору. Передбачається, що він має пройти через натовп прихильників автокефалії, виступити перед учасниками Собору і чекати на його рішення.

Також планується, що Порошенко представить обраного предстоятеля автокефальної Православної церкви в Україні народу. Спочатку прибуття президента було заплановано на 10:00.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ попередили присутніх на Софійській площі про провокації.

"Усі підрозділи МВС працюють в посиленому режимі для вашої безпеки. Не реагуйте на можливі провокації, а в разі незрозумілих для вас ситуацій звертайтеся до правоохоронців", - йдеться в повідомленні силовиків.

Відзначимо, в центрі столиці через Собор посилили заходи безпеки. Крім того, підходи до Софійської площі перекриті, вхід на неї можливий тільки через рамки з металошукачами. До всього іншого у присутніх перевіряють документи.

