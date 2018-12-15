Присутствующих на Софийской площади предупредили о провокациях

Фото: автомобили силовиков в центре Киева (РБК-Украина)

МВД просит киевлян и гостей города не реагировать на возможные провокации

Во время Объединительного собора УПЦ в центре Киева возможны провокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

МВД напоминает киевлянам и гостям столицы, что сегодня ожидается большое скопление людей в центре города в связи с проведением Объединительного собора.

"Все подразделения МВД работают в усиленном режиме для вашей безопасности. Не реагируйте на возможные провокации, а в случае непонятных для вас ситуаций обращайтесь к правоохранителям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева из-за Собора усилили меры безопасности. В частности, на въездах в центральную часть дежурят усиленные экипажи полиции, подходы к Софийской площади перекрыты, вход на саму на площадь возможен только через рамки с металлоискателями. У присутствующих также проверяют документы и проводят досмотр на предмет наличия оружия.

Отметим, с самого утра на Софийской площади собираются сторонники автокефалии. Здесь присутствуют прихожане разных церквей, в том числе из других городов. На площади также установлен большой экран, на котором будут транслировать открытую часть Объединительного собора.