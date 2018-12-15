Порошенко и Парубий приехали на Объединительный собор

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Объединительный собор пройдет сегодня в Софийском соборе

Президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Украины Андрей Парубий приехали на Объединительный собор, передает корреспондент РБК-Украина.

Как известно, сегодня в Киеве в Софийском соборе состоится Объединительный собор при участии представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Перед началом сообора, как ожидается, к участникам обратится Порошенко. Сам собор будет проходить в закрытом режиме, голосование будет тайным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Объединительном соборе новой украинской православной церкви примут участие около 192 делегатов от трех конфессий. УПЦ Киевского патриархата будет представлена 126 делегатами: 42 архиерея привезут с собой по по одному священнику и мирянину. УАПЦ подтвердила участие 12 епископов. С двумя приглашенными от каждого иерарха количество представителей этой конфессий составит 36 делегатов. УПЦ Московского патриархата должно прибыть на поместный Собор в составе 30 человек: 10 епископов и по два сопровождающих.