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Порошенко и Парубий приехали на Объединительный собор

Новости » Политика    15.12.2018 - 11:26
Порошенко и Парубий приехали на Объединительный собор
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Объединительный собор пройдет сегодня в Софийском соборе

Президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Украины Андрей Парубий приехали на Объединительный собор, передает корреспондент РБК-Украина.

Как известно, сегодня в Киеве в Софийском соборе состоится Объединительный собор при участии представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Перед началом сообора, как ожидается, к участникам обратится Порошенко. Сам собор будет проходить в закрытом режиме, голосование будет тайным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Объединительном соборе новой украинской православной церкви примут участие около 192 делегатов от трех конфессий. УПЦ Киевского патриархата будет представлена 126 делегатами: 42 архиерея привезут с собой по по одному священнику и мирянину. УАПЦ подтвердила участие 12 епископов. С двумя приглашенными от каждого иерарха количество представителей этой конфессий составит 36 делегатов. УПЦ Московского патриархата должно прибыть на поместный Собор в составе 30 человек: 10 епископов и по два сопровождающих.

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Новости Украины Порошенко ПетрАндрей ПарубийОбъединительный собор
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