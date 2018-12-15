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Порошенко і Парубій приїхали на Об'єднавчий собор

Новини » Політика    15.12.2018 - 11:26
Порошенко і Парубій приїхали на Об'єднавчий собор
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Об'єднавчий собор пройде сьогодні в Софійському соборі

Президент України Петро Порошенко і голова Верховної ради України Андрій Парубій приїхали на Об'єднавчий собор, передає кореспондент РБК-Україна.

Як відомо, сьогодні в Києві в Софійському соборі відбудеться Об'єднавчий собор за участю представників Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви Московського патріархату.

Перед початком сообора, як очікується, до учасників звернеться Порошенко. Сам собор буде проходити в закритому режимі, голосування буде таємним.

 

Щасливий зустрітися з вірянами, які сьогодні зібралися на Софійській площі. Ці щирі українці - не свідки, а творці історії, безпосередні учасники величного таїнства. Дякую, що прийшли сьогодні на Софійську площу!

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 15 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Об'єднавчому соборі нової української православної церкви візьмуть участь близько 192 делегатів від трьох конфесій. УПЦ Київського патріархату буде представлено 126 делегатами: 42 архієрея привезуть з собою по одному священику і мирянину. УАПЦ підтвердила участь 12 єпископів. З двома запрошеними від кожного ієрарха кількість представників цієї конфесій складе 36 делегатів. УПЦ Московського патріархату має прибути на помісний Собор у складі 30 осіб: 10 єпископів і по два супроводжуючих.

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Новини України Порошенко ПетроАндрій ПарубійОб'єднавчий собор
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