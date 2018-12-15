В Об'єднавчому Соборі візьмуть участь близько 192 делегатів від трьох конфесій

Фото: Софійський собор (РБК-Україна)

УПЦ МП має прибути на помісний Собор у складі 30 осіб

В Об'єднавчому Соборі нової української православної церкви візьмуть участь близько 192 делегатів від трьох конфесій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, що бере участь у процесі об'єднання.

УПЦ Київського Патріархату буде представлено 126 делегатами: 42 архієрея привезуть з собою по одному священику і мирянину.

УАПЦ підтвердило участь 12 єпископів. З двома запрошеними від кожного ієрарха кількість представників цієї конфесій складе 36 делегатів.

УПЦ Московського Патріархату має прибути на помісний Собор у складі 30 осіб: 10 єпископів і по два супроводжуючих.

Голосування за предстоятеля Об'єднаної української православної церкви буде таємним у два тури.

У першому турі пройде рейтингове голосування. У другий тур вийдуть троє претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів. Один з них очолить нову церкву.

В якості почесних гостей у Соборі візьмуть участь президент Петро Порошенко і голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Об'єднавчий собор, який відбудеться в Софійському соборі в Києві 15 грудня, пройде в закритому форматі.