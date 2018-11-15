Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко требует восстановить отопление в Смеле за несколько часов

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на отсутствие отопления в Смеле (Черкасская область). Об этом он заявил в ходе заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что отопление в городах - это прямая ответственность городских глав, а подготовка к зиме - это ответственность местной власти.

"Если депутаты или мэр на сегодня не могут принять это решение, я хочу подчеркнуть, что крутить вентиль - это не дело президента, я этим не занимался и заниматься не буду. Как глава государства, я не дам нарушать права граждан", - подчеркнул он.

Он также обратился к правоохранителям с требованием отреагировать на действия чиновников, которые привели к чрезвычайному положению в Смеле.

"Мы не можем допустить, чтобы безответственные чиновники издевались над людьми при минусовой температуре на улице. Сейчас мне все равно, кто виноват в ЧП в Смеле. Если кто-то в Смеле или в Киеве не может принять решение, боится сорвать пломбу - я принимаю. Даю вам несколько часов на то, чтобы мне доложить, что тепло запущено и газ пошел", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября горсовет Смелы заявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Уже 13 декабря по факту отсутствия тепла в Смеле было открыто уголовное производство.

Кроме того, сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле в связи с ситуацией с отоплением в городе.