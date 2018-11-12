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В Смеле из-за отсутствия тепла введут чрезвычайное положение

Новости » Общество    12.11.2018 - 03:43
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе так и не начался отопительный сезон

В Смеле Черкасской области введут чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт горсовета.

Как сообщается, в городе так и не начался отопительный сезон из-за долгов перед поставщиками газа.

Так, при сильном падении температуры учебные заведения 68-тысячного города могут закрыть на неопределенное время.

Отмечено, что ОАО "Черкассыгаз" прекратило подачу газа котельным города еще в прошлом году. Поставщик требовал от властей Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия "Смела Энергоинвест" в размере более 200 млн грн. В 2010 году горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отопительный сезон стартовал в 95% городов Украины.

По словам Гройсмана, запуск отопительного сезона, обеспечение подачи тепла в дома граждан является прямой ответственностью конкретного городского головы.

Как писало РБК-Украина, с 5 ноября отопительный сезон начался в Николаеве. С 15 октября 2018 года отопительный сезон начался в Харькове.

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Новости Украины отопительный сезонЧеркасская областьчрезвычайное положение
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