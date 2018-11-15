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Гройсман собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за отсутствия тепла в Смеле

Новости » Энергетика    15.11.2018 - 16:59
Гройсман собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за отсутствия тепла в Смеле
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман вмешался в ситуацию с теплоснабжением в Смеле

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру Геннадию Зубко провести комиссию по чрезвычайным ситуациям по теплоснабжению в городе Смела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Гройсмана в Twitter.

Как отметил Гройсман, местная власть Смели не способна обеспечить людей теплом.

"Горожане не должны мерзнуть из-за глупости местных властей", - добавил Гройсман.

Гройсман собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за отсутствия тепла в СмелеНапомним, ранее сообщалось, что в Смеле, где еще не подключено отопление, городские власти в течение года регулярно выделяло премии работникам мэрии, и на сегодня общая сумма этих премий составляет более 10 млн гривен.

Во время заседания правительства 14 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что городская больница Смелы приостановила госпитализацию пациентов в зв'связи с отсутствием отопления.

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Темы: Отопительный сезон
Новости Украины Владимир Гройсманотопительный сезон
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