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Порошенко отметил макрофинансовую стабилизацию в Украине

Новости » Экономика    11.01.2019 - 09:20
Порошенко отметил макрофинансовую стабилизацию в Украине
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам президента, российская агрессия в Украине привела к потери примерно четверти промышленного потенциала

Украине удалось общими усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

Порошенко отметил, что еще 4 года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы.

"А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потери примерно четверти промышленного потенциала", - говорится в сообщении.

По словам президента, несмотря на это, Украине удалось общими усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска.

"Я абсолютно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое трудное у нас точно позади. Двигаемся вперед!", - добавил президент.

 
#ЕкономічнеЗростання

Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потери примерно четверти промышленного потенциала. Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я абсолютно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое трудное у нас точно позади. Двигаемся вперед! #ЕкономічнеЗростання

Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 10 января 2019 г.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост экономики Украины в 2019 году должно составить не менее 3%.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Украины. В частности, прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году снижен до 2,9%.

 

 

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