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Порошенко відзначив макрофінансову стабілізацію в Україні

Новини » Економіка    11.01.2019 - 09:20
Порошенко відзначив макрофінансову стабілізацію в Україні
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, російська агресія в Україні призвела до втрати приблизно чверті промислового потенціалу

Україні вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику. Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Facebook.

Порошенко зазначив, що ще 4 роки тому Україна була за півкроку від дефолту і за крок від національної катастрофи.

"А подальша збройна агресія РФ, незаконна анексія Криму та окупація частини Донбасу призвели до втрати приблизно чверті промислового потенціалу", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, незважаючи на це, Україні вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику.

"Я абсолютно чітко розумію, що перед нами все ще безліч проблем, які належить вирішити. Але найважче у нас точно позаду. Рухаємось вперед!", - додав президент.

 
#ЕкономічнеЗростання

Ще чотири роки тому Україна була за півкроку від дефолту і за крок від національної катастрофи. А подальша збройна агресія РФ, незаконна анексія Криму та окупація частини Донбасу призвели до втрати приблизно чверті промислового потенціалу. Проте нам вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику. Я абсолютно чітко розумію, що перед нами все ще безліч проблем, які належить вирішити. Але найважче у нас точно позаду. Рухаємось вперед! #ЕкономічнеЗростання

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 10 січня 2019 р.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зростання економіки України в 2019 році має скласти не менше 3%.

Раніше Світовий банк погіршив прогноз по зростанню економіки України. Зокрема, прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році знижено до 2,9%.

 

 

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