Гройсман: зростання економіки в 2019 має скласти не менше 3%

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман також назвав пріоритетні напрямки для державних інвестицій

Зростання економіки України в 2019 році має скласти не менше 3%. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, прем'єр зазначив, що минулого року вдалося сформувати рекордні за п'ять років резерви. У той же час пріоритети на 2019 рік залишаються незмінними.

"Пріоритет - зміцнення національної економіки, створення робочих місць. У 2019 році будемо інвестувати в освіту, медицину, енергоефективність. Це буде рекордний рік будівництва доріг. Будуть і інші програми. Наше завдання - щоб зростання економіки було не менше 3%", - додав Гройсман.

Він також нагадав про перерахунок пенсій для військових пенсіонерів з 1 січня, впровадження монетизації субсидій, а також про підготовку до перерахунку інших пенсій. Окремо він зазначив, що паралельно буде вводитися новий механізм середньострокового бюджетного планування.

Нагадаємо, раніше Світовий банк погіршив прогноз по зростанню економіки України. Зокрема, прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році знижено до 2,9%.

Крім того, стало відомо, що МВФ очікує слабке зростання економіки України без прискорення реформ.