Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України

Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

У рік виборів зростання ВВП України не перевищить 3%

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України e 2019 році до 2,9%, у 2020 році - до 3,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects, січень 2019 року).

Як відзначається в матеріалах, порівняно з прогнозом, оприлюдненим у червні 2018 року, прогноз на 2019 році знижено на 1,1 в.п., на 2020 рік - на 0,6 в.п.

Прогноз на 2018 рік збережено на рівні 3,5%, у 2021 році зростання складе 3,8%.

Таким чином, оновлений прогноз Світового банку щодо зростання ВВП України виглядає наступним чином: 2018 рік - 3,5%, в 2019 рік - 2,9%, у 2020 рік - 3,4%, 2021 рік - 3,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2018 року в представництві Світового банку в Києві заявили, що зростання ВВП України в 2019 році може прискоритися до 3,5%, а в 2020-2021 роках, коли пов'язана з виборами невизначеність знизиться, зростання може перевищити 4%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, зростання ВВП в III кварталі сповільнилося до 2,8%. У МВФ вважають, що високий рівень корупції в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) майже на 2% на рік. Зокрема, постпред МВФ Йоста Люнгман зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, щоб довести зростання ВВП до 5%.